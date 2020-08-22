مسؤول أوروبي يهنئ تركيا باكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود

هنأ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، كريستيان برغر، تركيا باكتشافها مؤخرا حقلا للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال المسؤول الأوروبي: "إن هذا الاكتشاف سيساهم بشكل كبير في تنمية البلاد وتعزيز اقتصادها".

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جاء ذلك خلال زيارة أجراها السفير الأوروبي إلى ولاية كارابوك، في منطقة البحر الأسود بتركيا، أمس الجمعة.

وأضاف برغر، الذي تقترب فترة رئاسته للبعثة الأوروبية في تركيا من الانتهاء، أنه يأمل في استخراج تركيا لموارد الغاز تلك وإتاحتها للاستخدام في أقرب وقت ممكن.

وحول العلاقات بين أنقرة وبروكسل، أكد برغر أنها سارت بنجاح خلال فترة رئاسته لبعثة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح: "عندما جرى تكليفي للعمل في تركيا عام 2016، كانت العلاقات في وضع صعب، وكانت تركيا تواجه مشاكل خطيرة مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ومع مرور الوقت، قمنا بعمل مهم للغاية لتعزيز العلاقات".

وقال إنهم تمكنوا من إقامة حوار في جميع المجالات ومواصلة العمل بشأن بعض القضايا التي تحتاج إلى حل.

كما اعرب عن أمله في استمرار العلاقات نحو الأحسن.

وفي يوم أمس الجمعة، أعلن الرئيس التركي أردوغان عن اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، حقلا للغاز في البحر الأسود يحتوي على 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.

المصدر: الأناضول