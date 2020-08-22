مسلحون يقتلون 13 شخصا في الكونغو الديمقراطية

قال جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية وزعيم قروي إن مسلحين يُشتبه بأنهم "إسلاميون متشددون" قتلوا 13 شخصا خلال غارات على قريتين بشرق البلاد.

وأوضح زعيم قروي محلي، اليوم السبت، أن المسلحين قيدوا الضحايا في قريتين تقعان على بعد عشرة كيلومترات إلى الشرق من مدينة أويتشا، قبل قتلهم أمس الجمعة.

وأضاف: "نتوسل إلى السلطات أن تضع حدا لحمام الدم هذا".

وقال متحدث باسم الجيش، إن قوات الجيش ساعدت المدنيين على دفن الجثث، وتبحث نشر مزيد من الوحدات في المنطقة.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط في إقليم نورث كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية 2019.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من قبل، مسؤوليته عن هجمات كانت قد نُسبت للجماعة، لكن باحثين ومحللين يقولون إنه ليست هناك أدلة دامغة تربط الجماعة بالتنظيم.

المصدر: رويترز