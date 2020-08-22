أردوغان يتصل بعباس: نرفض التطبيع قبل إنهاء الاحتلال

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، رفض أي "خطوات ضم إسرائيلية أو تطبيع قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية".

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وبحث أردوغان ونظيره محمود عباس، وفق ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، حيث أكد أردوغان موقف تركيا الداعم للموقف الفلسطيني، مبديا موافقة تركيا على عقد جلسة طارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لدعم الموقف الفلسطيني.

كما أعرب الرئيس التركي، عن استعداد بلاده لدعم الجهود الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم المساعدات الطبية الممكنة في هذا المجال.

بدوره، شكر عباس نظيره التركي على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وهنأه على الاكتشاف التركي الكبير لحقول الغاز في البحر الأسود.

وأطلع عباس نظيره التركي، على الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، حيث تم عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية بحضور جميع الفصائل الفلسطينية، والتأكيد على الوقوف صفا واحدا في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، مشددا على مواصلة هذه الجهود لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية صفا واحدا.

المصدر: وفا