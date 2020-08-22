إسرائيل تحث أوكرانيا على حظر "الحج اليهودي" بسبب فيروس كورونا

طلب كبير مستشاري إسرائيل بشأن كورونا، من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حظر رحلة حج سنوية يزور خلالها اليهود بلدة بوسط أوكرانيا، بسبب مخاوف من أن يصبح الموقع بؤرة للفيروس.

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ويتوجه عشرات الآلاف من اليهود المتدينين "الحسيديم" إلى بلدة أومان الأوكرانية في كل عام يهودي جديد، لزيارة قبر الحاخام ناخمان من بريسلوف، الذي أعاد إحياء الحركة الحسيدية وتوفي عام 1810.

وتستمر هذا العام احتفالات رأس السنة اليهودية في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر.

وأصدرت الحكومتان الأوكرانية والإسرائيلية بالفعل بيانا مشتركا يدعو الحجاج إلى إلغاء رحلاتهم، لكن حشودا ضخمة لا تزال تخطط للسفر جوا.

وأرسل روني جامزو، كبير مستشاري إسرائيل بشأن فيروس كورونا، رسالة إلى زيلينسكي، يحثه فيها على اتخاذ إجراء لمنع قدوم الحجاج.

وقال جامزو في الرسالة "من المتوقع أن يؤدي تجمع من هذا النوع، في مثل هذه الأوقات العصيبة، إلى التسبب بإصابات جماعية للسياح والسكان الأوكرانيين المحليين، ما سيتحول إلى عبء ثقيل على الأنظمة الطبية المحلية، في حين يتوقع عودة آلاف آخرين إلى إسرائيل وما قد يسببه ذلك من انتشار للوباء".

وقال: "إنني أحثكم على فرض حظر على هذه الاحتفالات هذا العام، كجزء من جهود المجتمع الدولي بأسره لوقف هذا الوباء المروع".

المصدر: رويترز