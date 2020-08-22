نائب أردوغان: تركيا قاب قوسين من تحقيق الاستقلال في الطاقة

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي ، الجمعة، إن بلاده باتت قاب قوسين من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

وجاء ذلك في منشور شاركه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب في البحر الأسود أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد.

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وأعرب أوقطاي، عن تمنيه بأن يجلب هذا الاكتشاف الخير والفائدة لتركيا.

وأضاف: "في الطريق لتركيا العظيمة، أصبحنا على مقربة من تحقيق الاستقلال في الطاقة، بفضل الخطوة التي قامت بها سفينة الفاتح للتنقيب".

كما أكد أنهم سيواصلون العمل والإنتاج والنضال في سبيل تركيا.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن الرئيس التركي عن اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب حقلا للغاز في البحر الأسود تقدر احتياطاته بـ320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

المصدر: الأناضول