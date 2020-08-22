في حدث مناخي نادر.. عاصفتان ستضربان خليج المكسيك بأمريكا في وقت متزامن
تتجه عاصفتان مداريتان، يتوقع خبراء الأرصاد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، نحو ساحل خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وستضربان المنطقة في وقت متزامن، وذلك في حدث مناخي نادر ومدمر.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ساحل خليج المكسيك لم يشهد من قبل إعصارين في آن واحد. وأوضح المركز أن أقرب حدث مشابه وقع في عام 1933 عندما اجتاح إعصار كبير جنوب ولاية تكساس وتحول إعصار آخر إلى عاصفة بعد عبوره فلوريدا.
وذكر المركز أن العاصفة المدارية "لورا" والمنخفض المداري المنفصل الذي يتشكل قرب هندوراس قد يصلان إلى خليج المكسيك بعد تحولهما إلى إعصارين يوم الاثنين، في منطقة تمتد من تكساس وحتى فلوريدا.
DAAAAM— RealJesusChrysler aka Captain Clorox (@ChryslerReal) August 21, 2020
CHECK THIS OUT:
It almost doesn't seem real or even possible, but there were SIX waterspouts simultaneously in the Gulf of Mexico off the coast of Louisiana on Thursday. Can't say I've ever seen that. pic.twitter.com/AwKDtxiQkz
On record, there have never been two hurricanes at the same time in the Gulf of Mexico.— MSNBC (@MSNBC) August 21, 2020
That could happen early next week.https://t.co/SPdmTX3tF4
2020 keeps getting stranger... Since weather records began in 1851, there have NEVER been two simultaneous hurricanes in the Gulf of Mexico. Now it's something those in the Gulf Coast are keeping a very close eye on. pic.twitter.com/SvZaz4V9uY— WSMV News4 Nashville (@WSMV) August 21, 2020
المصدر: رويترز