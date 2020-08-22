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فنزويلا تريد المشاركة في اختبار اللقاح الروسي ضد كورونا

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فنزويلا تريد المشاركة في اختبار اللقاح الروسي ضد كورونا
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وزير الصحة في فنزويلا، كارلوس ألفارادو
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أعلن وزير الصحة في فنزويلا، كارلوس ألفارادو، أن حكومة بلاده تتفاوض مع نظيرتها الروسية حول المشاركة في اختبار وإنتاج لقاح "سبوتنيك-V" المصمم في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال الوزير، خلال اتصال مع الرئيس نيكولاس مادورو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن فنزويلا عرضت 500 متطوع للمشاركة في اختبارات اللقاح.

وأضاف ألفارادو أن فنزويلا وروسيا بحثتا أيضا إمكانية التعاون بين البلدين في تصنيع لقاح "سبوتنيك-V".

وتم تصميم اللقاح في مركز غاماليا لدراسة الأمراض الوبائية والأحياء الصغيرة جدا، التابع لوزارة الصحة الروسية، ومر بالاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة لتوريد مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك-V". 

المصدر: تاس

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