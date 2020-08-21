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شروط جديدة للمسافرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة

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شروط جديدة للمسافرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة
Reuters
شروط جديدة للمسافرين من فرنسا إلى المملكة المتحدة
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قالت لندن إنه سيطلب من القادمين من فرنسا إلى المملكة المتحدة أن يشهدوا بأنفسهم على أنهم لا يعانون من أعراض فيروس كورونا وعدم اتصالهم بحالة إصابة مؤكدة، في غضون 14 يوما قبل السفر.

وعاود فيروس كورونا المستجد الانتشار بعد أن تمكنت العديد من الدول كبح جماحه إلى حد ما، عبر تطبيق قواعد صارمة.

ومن بين الدول التي سارع الفيروس في التفشي فيها نجد فرنسا التي أعلنت مساء يوم الجمعة، أنها سجلت 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما سجلت يوم الخميس 4771 حالة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.

وأشارت السلطات الصحية إلى وجود 4745 مصابا بـ"COVID-19" في المستشفيات، بما في ذلك 379 مريضا في وحدة العناية المركزة.

وأوضحت أيضا أن عدد الوفيات ارتفع بـ23 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30503 وفيات منذ بداية الوباء.

من جهتها سجلت بريطانيا اليوم 1033 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، نزولا من 1182 حالة يوم الخميس

وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة بينما تكثف الحكومة الفحوص لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام في أواخر مارس وأعادت المتاجر في إنجلترا فتح أبوابها بالكامل في 15 يونيو ولحقت بها الحانات والمطاعم في الرابع من يوليو.

المصدر: وكالات

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