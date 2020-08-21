واشنطن تتهم باريس ولندن وبكين بـ"الإخلال بواجبها" في الشأن الإيراني

اتهمت واشنطن بكين ولندن وباريس بأنها "أخلت بواجبها" عبر معارضة آلية فعلتها الولايات المتحدة تمهد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

وقال المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، "لسنا بحاجة لإذن من أحد لإطلاق "السناب باك" أو آلية "العودة الى الوضع السابق".

وأضاف أن "إيران تنتهك التزاماتها في المجال النووي.. الشروط من أجل إطلاق السناب باك متوافرة".

واعتبر هوك أن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي "فشلوا" منذ أسبوع عندما لم يمددوا الحظر على تسليم إيران أسلحة الذي ينتهي قريبا، مؤكدا أن "ذلك كان إخلالا مخيبا للآمال في واجبها".

وأكد أن "مجلس الأمن في نهاية الثلاثين يوما، سيعيد فرض كافة العقوبات الدولية"، مضيفا "إذا كان الناس يدعمون أو يعارضون ما نقوم به، فهذا لا يهم".

وفعلت الولايات المتحدة رسميا يوم الخميس في الأمم المتحدة آلية "سناب باك" بصفتها دولة "مشاركة" في الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي، للمطالبة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق، لكنها اصطدمت على الفور برفض قاطع من جانب حلفائها الأوروبيين والقوى الكبرى الأخرى.

المصدر: أ ف ب