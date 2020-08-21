المعارضة في تركيا ترحب باكتشاف الغاز في البحر الأسود

أعرب أحمد أقين نائب زعيم "حزب الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عن سعادته باكتشاف بلاده أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخها.

وأفاد أقين في بيان الجمعة، بأن استهلاك تركيا من الغاز الطبيعي بلغ 45.7 مليار متر مكعب عام 2019.

ولفت إلى أن اكتشاف 320 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز في البحر الأسود، يشكل مساهمة مهمة عند بدء الإنتاج.

وأكد أقين أن أي اكتشاف اقتصادي في البحرين الأسود أو المتوسط، سيبعث السرور في نفوس الأتراك، مشيرا إلى أنهم (حزب الشعب الجمهوري) من الداعمين لتحقيق تركيا استقلالها الكامل في مجال الطاقة.

#تركيا.. المعارضة ترحب باكتشاف #الغاز في البحر الأسود

أكد نائب زعيم حزب #الشعب_الجمهوري، أن أي اكتشاف اقتصادي في البحرين الأسود أو المتوسط سيبعث السرور في نفوسهم، مشيرا إلى أنهم من الداعمين لتحقيق تركيا استقلالها الكامل في مجال الطاقةhttps://t.co/HcJqFD2DyW — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 21, 2020

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس التركي اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود.

وقال إن سفينة "الفاتح" للتنقيب اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي في حقل "تونا".

المصدر: الأناضول