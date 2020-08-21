وزير الطاقة التركي: استخدام الغاز المحلي يبدأ اعتبارا من 2023

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن الشعب سيبدأ باستخدام الغاز المحلي اعتبارا من الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الموافق في 2023.

وجاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال مراسم الإعلان عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ تركيا في البحر الأسود.

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وأكد دونماز أنه سيتم الكشف عن آبار جديدة في أقرب وقت في منطقة حقل الغاز المكتشف، من خلال العمل على مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع.

وذكر أن دراسات المسح الزلزالي في المنطقة بدأت منذ 14 شهرا، مشيرا أن مساحة المنطقة التي اكتشف فيها الغاز تبلغ 250 كيلومترا مربعا.

وأوضح أن الاختبارات والتحاليل تظهر جودة الغاز الذي سينعكس بشكل إيجابي للغاية على تكلفة استخراجه.

وأضاف "اليوم هو نقطة تحول تاريخية بالنسبة لتركيا وشعبها".

وشدد وزير الطاقة على أن تشغيل حقل الغاز الطبيعي المكتشف حديثا سيتم من قبل شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة TPAO.

وأوضح قائلا: "في الفترة المقبلة، سنجري البحوث السيزمية والحفر بأنفسنا.. ستتم معالجة العملية بالكامل بواسطة شركة Turkiye Petrolleri TPAO".

وبين أيضا أنه قد تكون هناك مناقصة دولية لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى الشاطئ.

وفي وقت سابق اليوم، زف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشرى اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد، حيث قال في كلمة خلال مراسم الإعلان عن الاكتشاف: "فتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

وأوضح أردوغان أن سفينة "الفاتح" للتنقيب اكتشفت 320 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي في بئر "تونا".

المصدر: الأناضول