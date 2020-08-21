 
مباشر

واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول 14 إيرانيا بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان

أخبار العالم

واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول 14 إيرانيا بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان
Reuters
واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول 14 إيرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okrl

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، بأن واشنطن فرضت قيودا على تأشيرات الدخول لأربعة عشر إيرانيا بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت إن الولايات المتحدة فرضا القيود لتورطهم في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق باغتيال شخصية إيرانية معارضة في سويسرا عام 1990.

ولم تكشف الدبلوماسية الأمريكية عن أسماء الأفراد.

وأشارت الوزارة إلى أنها أدرجت ضمن هؤلاء أيضا اسم حجة الله خدائي سوري، الذي قالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران أدار مؤسسة "كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا