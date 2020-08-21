واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول 14 إيرانيا بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، بأن واشنطن فرضت قيودا على تأشيرات الدخول لأربعة عشر إيرانيا بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت إن الولايات المتحدة فرضا القيود لتورطهم في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق باغتيال شخصية إيرانية معارضة في سويسرا عام 1990.

ولم تكشف الدبلوماسية الأمريكية عن أسماء الأفراد.

وأشارت الوزارة إلى أنها أدرجت ضمن هؤلاء أيضا اسم حجة الله خدائي سوري، الذي قالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران أدار مؤسسة "كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين".

المصدر: وكالات