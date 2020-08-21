واشنطن تعلق تعاونها العسكري مع مالي بعد الإطاحة بالرئيس

قال المبعوث الأمريكي لمنطقة الساحل في غرب إفريقيا بيتر فام، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة علقت جميع أوجه التعاون مع جيش مالي.

وأضاف أن التعليق إلى حين اتضاح الوضع السياسي بعد قيام ضباط في الجيش بالإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وكرر فام في تصريحات للصحفيين، "الإدانات الأمريكية للإطاحة بكيتا".

وتابع قائلا: "إن قرارا بشأن ما إذا كان سيتم رسميا وصف ما حدث مؤخرا بأنه انقلاب، يتعين أن يصدر بعد مراجعة قانونية".

واقتحم جنود متمردون يوم الثلاثاء منزل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في العاصمة باماكو واعتقلوه ورئيس الحكومة بوبو سيسي، وذلك عقب انقلاب عسكري في البلاد.

وأعلن المتمردون يوم الأربعاء 19 أغسطس عن خططهم لتشكيل حكومة مدنية انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات جديدة، كما أعلن كيتا استقالته من الرئاسة.

المصدر: رويترز