وزير الدفاع الإسرائيلي: حركة حماس ستتلقى ضربة قاسية جدا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن حركة حماس ستتلقى ضربة قاسية جدا.

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وقال غانتس خلال مشاركته في تقييم الوضع بعد استمرار القصف باتجاه الجنوب: "سنضرب حماس بقسوة. سنهاجم المهاجمين وسنضربهم".

وأشار غانتس إلى أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل حماية سكان الجنوب، موضحا أن سكان غزة يعانون من حماس أيضا"، بحسب تعبيره.

وأفادت مراسلتنا بأن رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، صادق على خطة استعداد الجبهة الجنوبية لكل السيناريوهات المحتملة.

بدورها، قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إنها ترفض "اتخاذ الاحتلال للأدوات السلمية، كالبالونات وغيرها، ذريعة لقصف مواقعها، مؤكدة أنها سترد على كل استهداف.

المصدر: RT