إصابات فيروس كورونا في الهند تقترب من ثلاثة ملايين والسلطات تحذر

دفع الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بكورونا في الهند واقترابها من حاجز 3 ملايين إلى تكثيف جهود السلطات لمنع التجمعات الكبرى خلال اليومين المقبلين بوقت تحتفل فيه مومباي بمهرجان ديني.

وبالنسبة لأغلب المناطق في غرب الهند، خاصة العاصمة المالية مومباي، يمثل هذا المهرجان الديني بداية 11 يوما من الاحتفالات لتي تتسم بالتجمعات الشعبية الكبيرة.

وسجلت الهند 68898 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ثالث يوم على التوالي تزيد فيه الحالات الجديدة عن 60 ألفا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و910 آلاف حالة. وزاد عدد الوفيات بواقع 983 ليصل إلى 54849 حالة وفاة إجمالا.

والهند ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفرضت الهند إجراءات عزل عام صارمة في مارس الماضي، في بداية التفشي. وفي مدن كثيرة مثل مومباي لا تزال المواصلات العامة ومراكز التسوق والمسارح مغلقة.

المصدر: رويترز