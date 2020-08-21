المعارضة البيلاروسية تؤكد عزمها مواصلة الاحتجاجات ضد الحكومة

أعلنت المعارضة في بيلاروس، اليوم الجمعة، عزمها مواصلة الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس الكسندر لوكاشينكو، مشيرة إلى أنها لا تزال في بداية الطريق.

وقالت ماريا كوليسنيكوفا، عضو رئاسة "المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية"، في رسالة مسجلة: "نحن، البيلاروسيين، اخترنا طريق الاحتجاج السلمي والقانوني ورفضنا العنف، وهذا الطريق يستغرق وقتا ... نحتاج جميعا إلى وقت من العمل الجاد والصبر. يجب أن نواصل التعبير عن رفضنا".

وأضافت أن تغيير السلطة بطريقة سلمية هو "ماراثون، والنظام غير قادر على مواجهة مقاومة طويلة الأمد".

وقالت كوليسنيكوفا إن المحتجين يحظون بدعم المجتمع الدولي ، لكن "الأهم من ذلك، هناك دعم لبعضهم البعض".

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه مكتب المدعي العام في بيلاروس، فتح قضية ضد المجلس التنسيقي للمعارضة، واتهمه بمحاولة الاستيلاء على السلطة والتسبب في الإضرار بالأمن القومي لبيلاروس.

المصدر: نوفوستي