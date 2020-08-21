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ترامب يقول إنه رأى "الكثير من الكراهية" في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي

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ترامب يقول إنه رأى
Reuters
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه رأى "الكثير من الكراهية" في المؤتمر العام  لخصومه الديمقراطيين.

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ورد ترامب على سؤال من قناة فوكس نيوز، عما إذا كان شاهد مؤتمر خصومه الديمقراطيين على شاشة التلفزيون، بالقول: "لم أشاهد كل شيء، لكن البعض منه. هناك الكثير من الكراهية!".

وكان ترامب قج أجرى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بالتوازي مع البث الرئيسي لمؤتمر الحزب الديمقراطي، حيث أعلن جو بايدن موافقته رسميا على ترشيح الحزب له للرئاسة.

ويسعى ترامب دائما إلى انتزاع زمام المبادرة من منافسه بايدن على شاشة التلفزيون، وكان تحدث في وقت سابق من يوم الخميس في مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، التي  قضى بايدن طفولته فيها، وانتقد بشدة المرشح الديمقراطي.

المصدر: نوفوستي

 

 

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