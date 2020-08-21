صحيفة: في ظل الجائحة واشنطن تخطط للاستفادة من الأموال الفنزويلية المجمدة لتمويل جهودها ضد مادورو

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الإدارة الأمريكية تعتزم تحويل قرابة 20 مليون دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في الحسابات الأمريكية لصالح جهود مكافحة جائحة كورونا في هذا البلد.

وذكرت الصحيفة في مقال نشرته الخميس، أن واشنطن ستحول هذا المبلغ إلى فنزويلا على شكل مساعدات إغاثية عبر المنظمات الصحية الدولية، مشيرا إلى أن خوف الفنزويليين من تفشي فيروس كورونا والظروف المعيشية القاسية التي يوجهونها يوميا "يقلل من حماسة المواطنين بالانخراط في النشاط ضد مادورو".

وأضافت أن الإدارة تخطط لاستغلال أكثر من 300 مليون دولار من الأموال الفنزويلية المجمدة لتمويل محاولاتها إعطاء زخم جديد لسعيها "المراوغ" إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبهذا الغرض، ستبدأ في غضون الأسابيع القادمة حملة رامية إلى دفع الرواتب المتأخرة لـ 65000 عامل صحي في فنزويلا عن طريق مدفوعات إلكترونية قدرها 100 دولار شهريا لكل شخص، علما أن هذا المبلغ أكثر بأضعاف من متوسط أجورهم.

وقد رفضت الإدارة الأمريكية توفير الوصول بحرية إلى الأصول المجمدة لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الذي ترهن عليه وتعترف به كرئيس شرعي للبلاد.

وتسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وضغط العقوبات تعاني فنزويلا وضعا صعبا للغاية في قطاع الرعاية الصحية.

وكان قد قال بابلو زامبرانو، الأمين التنفيذي لاتحاد العاملين في القطاع الصحي الفنزويلي، إن النقص في الأدوية في البلاد بلغ 85% وفي المستلزمات الطبية 90%.

المصدر: واشنطن بوست