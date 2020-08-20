الاتحاد الأوروبي: ليس من حق الولايات المتحدة تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن واشنطن ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران لأنها ليست جانبا في الاتفاق النووي الإيراني.

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وقال بوريل في بيان أصدره مساء الخميس إثر إعلان الخارجية الأمريكية تسليمها بلاغا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فرض العقوبات ضد إيران: "إنني أحيط علما بالإعلان الأمريكي حول ما يسمى بآلية إعادة تفعيل العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وأضاف: "كما أشارت إليه مرارا لقد أوقفت الولايات المتحدة بشكل أحادي مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 8 مايو 2018، ولاحقا لم تشارك في أي أعمال متعلقة بالاتفاق النووي، وبالتالي لا يمكن اعتبارها دولة مشاركة في الاتفاق يحق لها تفعيل الآلية المنصوص عليها في الاتفاق".

وأكد بوريل عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه بصورة تامة من قبل جميع الأطراف المتبقية فيه.

وشدد على أن الاتفاق لا يزال "عمودا أساسيا لهيكلية عدم انتشار الأسلحة يدعم الأمن الإقليمي".

المصدر: إنترفاكس





