بومبيو: سنرغم منتهكي العقوبات الأممية ضد إيران على احترامها

توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجهات المتنهكة لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران التي تسعى واشنطن لاستئنافها، قائلا إن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لإرغامها على الالتزام بها.

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وأضاف بومبيو في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس، أن إيران ستخضع للعقوبات الدولي مجددا بسبب مضيها قدما في أنشطتها النووية مثل تخصيب المواد النووية.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بأن تبيع بحرية الأسلحة التقليدية مثل الدبابات.

واعتبر أن رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران "خطأ جسيما"، وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015 الذي انسحبت منه واشنطن، أكدت له في لقاءات شخصية أنها لا تدعم في الحقيقة رفع حظر الأسلحة على إيران.

وجاءت تصريحات بومبيو عقب تسليمه مجلس الأمن الدولي خطابا رسميا لإخطاره بمبادرة واشنطن لإطلاق إجراء إعادة فرض العقوبات الدولية ضد إيران بسبب انتهاكها الاتفاق النووي حسب تعبيره.

المصدر: كالات



