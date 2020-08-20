مصدر: روسيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن نية واشنطن إعادة العقوبات على إيران

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن روسيا دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت خطابا لمجلس الأمن الدولي تتهم فيه إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية.

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ويأتي ذلك على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، وفشلها في تمرير مشروع قرارها بشأن تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، لكن روسيا والصين والدول الأوروبية الكبرى تعارض المساعي الأمريكية.

المصدر: نوفوستي