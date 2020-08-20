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إطلاق سراح 3 رهائن إيرانيين كانوا محتجزين لدى قراصنة صوماليين منذ 2015

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إطلاق سراح 3 رهائن إيرانيين كانوا محتجزين لدى قراصنة صوماليين منذ 2015
Reuters
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مستشار إقليمي في مجال الجرائم البحرية، بإطلاق سراح 3 رهائن إيرانيين كانوا محتجزين لدى قراصنة صوماليين منذ عام 2015.

وقال جون ستيد، المنسق في برنامج دعم الرهائن، الذي يتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرا له، اليوم الخميس، إن "هذا مؤشر على نهاية عهد القرصنة الصومالية وآلام ومعاناة الرهائن المتروكين في الصومال".

ويعتبر الإيرانيون الثلاثة آخر الرهائن من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سراج" التي اختطفها القراصنة الصوماليون في مارس عام 2015.

المصدر: رويترز

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