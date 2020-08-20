ظريف: إعادة فرض العقوبات على طهران تدمير للآليات الدولية وتشويه لسمعة مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، على أن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران لن يؤدي سوى إلى تدمير الآليات الدولية وتشويه لسمعة مجلس الأمن.

وقال ظريف في بيان له، إن "مساعي واشنطن لتفعيل (آلية الزناد)، غير قانونية، ولابد لمجلس الأمن الدولي من تحمل مسؤولياته".

وأضاف: "لا أساس لمساعي الولايات المتحدة في تفعيل الآلية ضمن القرار 2231، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القانون الدولي".

وتابع ظريف: "طهران تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، القيام بواجباتهم القانونية في مواجهة المساعي الأمريكية".

من جهتها، أشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن "الوزير ظريف، بعث رسالة هامة إلى الأمين العام للامم المتحدة، يحذر فيها من التداعيات القانونية والسياسية لاعادة فرض العقوبات الدولية على طهران".

As the US is illegally seeking the reapplication of UNSC Resolutions terminated by the Res 2231, Minister @JZarif will address the UN in an important letter, explaining the legal & political consequences of the US reckless action.Major segments will be shared w/the press shortly. — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) August 20, 2020

وأعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد إخبار الأمم المتحدة، نيتها إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران معللة ذلك، بعدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي مع الغرب.

من جهتها طالبت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى إعادة أنشطتها النووي إلى ما كانت عليه قبل 2015، في حال أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران.

المصدر: RT