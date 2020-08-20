روحاني: نبذل جهودا متزامنة لصنع لقاح كورونا وشراء لقاح من الخارج

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن بذل جهود متزامنة لصنع لقاح لفيروس كورونا في الداخل والشراء المسبق للقاح من الخارج في حال تصنیعه.

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وقال إنه من المؤكد أنه لو قامت أي دولة بصنع اللقاح فإننا سنبادر إلى شرائه.

وفي تصريحه اليوم الخميس خلال اجتماع رؤساء لجان مكافحة فيروس كورونا، أشار روحاني إلى الإجراءات المتخذة لإحياء مراسم عاشوراء هذا العام، داعيا إلى الالتزام الدقيق بالتعليمات الصحية.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم تسجيل 2279 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 352558، كما أعلنت تسجيل 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 20246.

ولفتت الوزارة إلى أن 26 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير.

المصدر: RT+فارس