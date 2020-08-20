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إيران تتهم الإمارات بتخطي الخطوط الحمراء للأمن الجماعي الإقليمي

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إيران تتهم الإمارات بتخطي الخطوط الحمراء للأمن الجماعي الإقليمي
AFP
المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
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قال حسين أمير عبداللهيان، مساعد رئيس البرلمان الإيراني، إن الإمارات تتجاوز الخطوط الحمراء للأمن الجماعي الإقليمي، عبر السماح لإسرائيل بأن يكون لها موطئ قدم في منطقة الخليج.

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وحذر المسؤول الإيراني دولة الإمارات، من أنها ستتحمل عواقب أي حادث على علاقة بإسرائيل في الخليج، وقال عبد اللهيان: "إن أي حادث يقع اليوم في منطقة الخليج تكون فيه إسرائيل ضالعة في الخفاء أو العلن، تتحمل عواقبه الحتمية والخطيرة أبو ظبي، إلى جانب إسرائيل".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل الأسبوع الفائت عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الطرفين برعاية أمريكية، فيما نددت إيران بالاتفاق ووصفه رئيسها، حسن روحاني، بأنه "خطأ جسيم" من قبل الدولة الخليجية.

المصدر: RT

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