الكرملين: هناك أدلة على تدخل خارجي مباشر وغير مباشر في شؤون بيلاروس

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هناك أدلة على وجود تدخل خارجي مباشر وغير مباشر في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن موسكو ترى في موقف الاتحاد الأوروبي الأخير، عقب القمة الطارئة يوم أمس، وعزمهم فرض عقوبات على بعض مسؤولي بيلاروس، "عقبة قانونية".

وحول إمكانية التحاور مع المعارضة في بيلاروس، قال بيسكوف إن ذلك سيمثل تدخلا في شؤون مينسك الداخلية، مؤكدا أن الحوار البيلاروسي يجب أن يجري في إطار حدود بيلاروس نفسها.

المصدر: RT