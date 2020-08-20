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البنتاغون في طريقه لاستخدام طائرات مسيرة تصنعها شركات أمريكية كبديل للأجهزة الصينية

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البنتاغون في طريقه لاستخدام طائرات مسيرة تصنعها شركات أمريكية كبديل للأجهزة الصينية
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الإدارة الاتحادية وافقت على شراء طائرات مسيرة من 5 شركات أمريكية اعتبارا من سبتمبر، لإتاحة خيار آمن بعد حظر الطائرات المسيرة الصينية الصنع.

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وقالت الوزارة في بيان إن الشركات الخمس التي ستكون طائراتها المسيرة متاحة هي "أولتيفيان" و"باروت" و"سكايديو" و"تيل" و"فانتدج".

وأضافت إن شراء البنتاغون هذه الطائرات يأتي امتثالا لقانون يحظر على الجيش الأمريكي شراء أجهزة جوية مسيرة صينية الصنع.

وقال مايك براون مدير وحدة الابتكار الدفاعي بالوزارة في بيان "نحتاج بديلا للطائرات المسيرة الصغيرة الصينية الصنع"، مضيفا أن الموافقة على منتجات الشركات الخمس "يعزز جدوى هذه القدرة على الأمد الطويل بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أثارت مخاوف بشأن إمكانية إقدام الصين على اختراق أنظمة تلك الطائرات المسيرة التي يستخدمها البنتاغون، وذلك بغرض التجسس.

المصدر: رويترز

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