ماكرون ينتقد ضعف المواقف الأوروبية قبيل لقائه ميركل

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث لمجلة "باري ماتش" سياسة تركيا التوسعية، معتبرا أنها لا تتوافق مع المصالح الأوروبية وتشكل عامل زعزعة للاستقرار في المنطقة.

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وقبيل ساعات من لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نشر ماكرون تغريدات انتقد فيها ضعف المواقف الأوروبية، كما انتقد في حوار مع مجلة "باري ماتش" السياسة التوسعية التركية وقال أنها لا تتوافق مع المصالح الأوروبية وتشكل عامل زعزعة للاستقرار في المنطقة.

كما أضاف انه "يجب على أوروبا أن تتصدى لهذه الأمور وجها لوجه، وأن تتحمل مسؤوليتها. وقال: "أنا لست مع التصعيد.. لكن، بالتوازي، أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة. لقد أرسلنا إشارة مفادها أن التضامن الأوروبي ذو معنى".

وقالت مراسلتنا إن اللقاء بين ماكرون وميركل سيتطرق إلى ملفات أهمها بيلاروس، تركيا، مالي، لبنان بالإضافة إلى أفق علاقات الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

المصدر: RT