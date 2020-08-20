كليجدار أوغلو يضع شرطا مقابل دفعه تعويضات لأسرة أردوغان بقيمة مليوني ليرة!

ذكرت صحيفة زمان أن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أعلن استعداده دفع تعويضات قيمتها مليوني ليرة، طلبها محامي الرئيس رجب طيب أردوعان، لكن بشرط واحد.

وكان أردوغان رفع دعوى تعويضات بقيمة مليوني ليرة، ضد كليجدار أوغلو، الذي اتهم أسرة الرئيس، في مقابلة أجراها مع صحيفة جمهوريت، بتحويل أموال إلى خارج البلاد.

بالمقابل، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنه مستعد لسداد قيمة التعويضات إلى عائلة أردوغان "بشرط ألا يرضخ الرئيس أردوغان لابتزاز الكونغرس الأمريكي".

ونقلت الصحيفة عن كليجدار أوغلو قوله: "تهديد قيادات البلاد بثرواتهم وسكوتهم تجاه هذه التهديدات يزيد المبتزين قوة. الرئيس التركي التزم الصمت عندما هدد الكونغرس الأمريكي الرئيس التركي أمام العالم بالتحقيق في ثروة عائلته".

وتابع زعيم أكبر أحزاب المعارضة في تركيا قائلا إن "كرامة هذا الشعب جرحت جرحا شديدا. أردوغان ليس مسؤولا فقط عن عائلته، بل عن المواطنين أيضا. نطالبه بتنفيذ مسؤوليته هذه بسرعة وحماية شرف البلاد".

وضرب كليجدار أوغلو مثلا برئيس الحزب السابق، دنيز بايكال، الذي لجأ إلى السلطات السويسرية وأثبت أنه لا يمتلك حسابات مصرفية هناك، ردا على اتهامات وجهت ضده بشأن ثروته وحساباته المصرفية، داعيا أردوغان إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

يذكر أن محكمة الاستئناف التركية قضت الشهر الماضي بتغريم كليجدار أوغلو 359 ألف ليرة لصالح أردوغان وأسرته، بعد أن صدر قبل يومين عن محكمة أخرى قرار بتغريم كليجدار أوغلو 197 ألف ليرة لصالح الرئيس وأسرته، ليبلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة عليه 556 ألف ليرة على خلفية كشفه "معاملات مالية سرية متورط فيها أفراد بأسرة الرئيس رجب أردوغان بغرض التهرب الضريبي".

وافادت الصحيفة بأن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ربح 18 قضية من بين 21 دعوى قضائية رفعها أردوغان ضده حتى نهاية 2019، ما يعني أن أردوغان لم يفز إلا في 3 مناسبات.

المصدر: زمان