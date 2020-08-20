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محكمة بريطانية تقضي بالسجن المؤبد على شقيق منفذ تفجير مانشيستر

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محكمة بريطانية تقضي بالسجن المؤبد على شقيق منفذ تفجير مانشيستر
تويتر
صورة أرشيفية من موقع التفجير عام 2017
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قضت المحكمة البريطانية في لندن، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على الليبي، هشام عبدي، شقيق سلمان عبدي، الذي نفذ تفجير مانشيستر في 22 مايو 2017 وقتل.

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واتهم سلمان بضلوعه هو الآخر في الانفجار، من خلال تدبير ومساعدة شقيقه، في تنفيذ ذلك العمل الإرهابي، الذي ذهب ضحيته العشرات من الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفلا غنائيا.

وأقر قاضي المحكمة بأن يقضي المتهم على الأقل 55 عاما وراء القضبان، والسبب في تقليص العقوبة يعود إلى كون المتهمين نفذا الجريمة في سن لم يتجاوزا فيها الواحد والعشرين عاما.

يذكر أن قاعة ملعب مانشستر أرينا المغطاة، كانت قد تعرضت لهجوم دموي بعد دقائق من انتهاء حفلة المغنية الأمريكية، أريانا غراندي، عام 2017، مما تسبب بمقتل العشرات من الأشخاص.

المصدر: RT

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