جريمة بشعة تهز شمال سوريا.. العثور على جثة طفلة محروقة بالأسيد (صور)

عثر سكان قرية المهاوش الواقعة بشرق ريف مدينة الرقة في شمال سوريا، على جثة طفلة ملقاة في أطراف القرية ومحروقة بمادة الأسيد.

وأفادت تقارير إعلامية سورية، اليوم الخميس، بأن الطفلة، فاطمة المهاوش، البالغة من العمر 9 أعوام، اختفت قبل 3 أيام، وتلقت عائلتها الليلة الماضية خبر العثور على جثتها.

ورجحت العائلة أن تكون طفلتهم قتلت حرقا، حيث ظهرت تشوهات في عدة مناطق بجسدها، ناجمة عن سكب المادة الحارقة عليها، فيما لا يزال سبب الوفاة غير معروف.

المصدر: RT