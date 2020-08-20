فيتنام: وجود قاذفة قنابل صينية على جزر متنازع عليها تهديد للسلام

أكدت وزارة الخارجية في فيتنام، اليوم الخميس، أن وجود قاذفة قنابل صينية في جزر "باراسيل" المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي "يهدد السلام".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، لو ثي ثو هانغ، في إفادة صحفية، إنه "في ظل حقيقة أن أطرافا معنية أرسلت (إلى الجزر) أسلحة وقاذفة قنابل، فإن هذا لا يعد انتهاكا لسيادة فيتنام فحسب، بل ويمثل خطرا على الوضع في المنطقة".

ولم تذكر هانغ، متى شوهدت القاذفة الصينية في جزر "باراسيل".

وأفادت وسائل إعلام فيتنامية وصينية، أن حكومة بكين نشرت مؤخرا طائرات مقاتلة وقاذفة واحدة على الأقل، وهي القاذفة "إتش-6 جيه"، في جزر "باراسيل"، التي هي واحدة من مجموعتين من الجزر في بحر الصين الجنوبي، تدعي بكين أن لها "حقوق سيادية تاريخية عليها".

وعززت بكين، التي تخوض منذ سنوات نزاعات بحرية مع دول أخرى مطلة على بحر الصين الجنوبي، وجودها وتدريباتها في الأشهر الأخيرة في الأجزاء المتنازع عليها من الممر المائي الاستراتيجي، في وقت تحارب فيه دول أخرى تطالب بالسيادة في المنطقة تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"