أردوغان بمؤتمر "للعدالة والتنمية": واجهنا محاولات الانقلاب والخيانات لكننا لم نستسلم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "حزب العدالة والتنمية" لم يترك شعبه لقمة سائغة لأشباه الضباع رغم التحديات، وقال "إننا واجهنا محاولات الانقلاب والخيانات لكننا لم نستسلم.

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وأشار أردوغان خلال اجتماع لرؤساء بلديات حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة، إلى أن حزبه نقل تركيا من نجاح إلى نجاح خلال فترة قصيرة، مؤكدا أنه الحزب يواصل نضاله بنفس عزيمة وحماس أول يوم تأسيسه.

وقال إن حزب العدالة والتنمية يعتبر أكبر حزب سياسي في تركيا، حيث يبلغ عدد المنتمين إليه أكثر من 10 ملايين ونصف المليون عضو، وهو يحتضن كل أفراد الشعب التركي البالغ عددهم 83 مليون نسمة، وحقق فوزا في كل الانتخابات التي خاضها وبفارق كبير عن الأحزاب السياسية الأخرى المنافسة.

وتوجه الرئيس التركي إلى المجتمعين بالقول إنهم حققوا أكبر الاستثمارات في تاريخ الجمهورية التركية في المجال السياسي، والديبلوماسي، والطاقة، والدفاع، إنطلاقا بالعمل وفق مبدأ "الشعب أولا الوطن أولا".

وأضاف قائلا: "واجهنا الكثير من المحن، من مقاومة مراكز الوصاية إلى محاولات الانقلاب، ومن الهجمات الإرهابية إلى الخيانات، لكننا لم نستسلم، ولم نتنازل أمام الابتزازات والتهديدات".

وتابع "بذلنا مزيدا من الجهد والعمل والمثابرة في خدمة شعبنا وليس من أجل المنصب والسلطة ورغم تعرضنا لتحديات وتهديدات وهجمات داخلية وخارجية على مدى 19 عاما، إلا أننا لم نترك أمانة شعبنا الموكلة إلينا لقمة سائغة لأشباه الضباع".

المصدر: الأناضول