مصر تعلن متابعة المنعطف الخطير الذي يحدث في مالي

أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه متابعتها ببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي، والمنعطف الخطير الذي آلت ‏إليه الأزمة السياسية هناك.

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وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن مصر تؤكد إدانتها لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، وإنها تدعو جميع الأطراف في مالي إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة والحفاظ على ‏الإطار الدستوري والقانوني للبلاد.

كما أشار البيان إلى ضرورة العمل على استعادة النظام الدستوري في مالي في أسرع وقت ممكن.

وأوضح البيان أن مصر تؤكد كذلك دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها ‏جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) ‏والاتحاد الإفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك.

كما تقدمت مصر كذلك ببالغ تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة، ودعت الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي لتجاوز الأزمة ‏الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وبدأ التمرد العسكري في مالي يوم الثلاثاء 18 أغسطس في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، ثم أعلن المتمردون اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته، وحل البرلمان والحكومة.

المصدر: RT