فيديو صادم لوفاة رجل سلوفاكي أثناء احتجازه من قبل الشرطة البلجيكية

أثار مقطع فيديو وثق وفاة رجل سلوفاكي أثناء احتجازه من قبل الشرطة البلجيكية، في وقت سابق، جدلا واسعا ومطالبات بالتحقيق في الحادثة.

ودعت زوجة المواطن السلوفاكي إلى فتح تحقيق حول وفاة زوجها بعد ظهور صور جديدة وصادمة خلال اعتقاله.

وقد تمّ اعتقال المواطن السلوفاكي، جوزيف تشوفانيك، في مطار شارلروا في العام 2018 بعد تسببه في اضطراب أثناء رحلته.

وعند احتجازه، بدأ تشوفانيك بضرب رأسه بجدار الزنزانة التي كان داخلها، وهو ما تسبب له بنزيف على مستوى الجبهة.

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة مجموعة من عناصر الشرطة وهم يحاولون تهدئته، والسيطرة عليه بطريقة عنيفة، كما وثقت الكاميرات قيام شرطية بتأدية التحية النازية، في الوقت الذي كان شرطي آخر يجلس على صدر الضحية، فيما يحاول آخرون تثبيته.

المصدر: وكالات