وزير خارجية بيلاروس: لا أحد ينفي حاجة البلاد إلى التغيير ولكن ليس عبر المواجهة أو عن طريق الثورة

قال وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، اليوم الخميس، إن التغيير ضروري في البلاد، ولكن ليس عن طريق مواجهة مدنية أو عن طريق الثورة.

ووأضاف وزير الخارجية في رسالة وجهها، اليوم الخميس، إلى العاملين في الجهاز الدبلوماسي: "لا أحد ينكر ضرورة إجراء تغييرات في بيلاروس، لكن لا ينبغي أن تحدث من خلال الثورات".

وأكد في رسالته على أن "التغييرات مطلوبة، ولا أحد ينكر ذلك، لكن ليس عن طريق مواجهة مدنية أو الثورات. في هذه الحالة، سيكون هناك ضحايا وعواقب سلبية".

وكشف ماكي عن توجيه تهديدات مجهولة لأسرته على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.

وقال: "يمكن أن أفهم توجيه التهديدات ضد موظف حكومي يشغل منصبا محددا. لكن التهديدات المجهولة الموجهة ضد الأسرة، بما في ذلك الأطفال الصغار، لا علاقة لها بمفهوم الديمقراطية"، مضيفا "لا رائحة للديمقراطية هنا، بل تفوح رائحة المذابح والإنتقام".

المصدر: تاس