غانتس: نتنياهو يقودنا إلى "انتخابات فظيعة"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يقودنا إلى انتخابات فظيعة، لكننا مستعدون للتوصل إلى تنازلات مع الليكود على أساس تنفيذ الاتفاق الحكومي".

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واعتبر غانتس، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل، أن إسرائيل تعيش أياما مصيرية، وأشار خلال اجتماع لكتلة حزب "كاحول لافان" النيابية التي يتزعمها، إلى أن وظيفته "ليست حل المشاكل الشخصية للآخرين"، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده للتوصل إلى تنازلات مع "الليكود" على أساس تنفيذ الاتفاق الائتلافي المبرم واحتياجات إسرائيل.

بدورها، أفادت "القناة 11" العبرية بأن هناك تفاهمات تتبلور في الوقت الراهن بين "الليكود" و"كاحول لافان"، بشأن إعادة التئام لجنة المالية البرلمانية من أجل التصويت على مشروع قانون إرجاء تمرير الميزانية العامة لمئة يوم.

وأضافت القناة أنه من المحتمل إدخال مادة في مشروع القانون، تتيح تمويل احتياجات معينة على مدى 3 أشهر، إلى حين المصادقة على الميزانية الجديدة.

تجدر الإشارة، إلى أنه في حال لم يقر الكنيست مشروع القانون هذا حتى يوم الاثنين المقبل، أي بعد أربعة أيام، فسيتم حل المجلس التشريعي (الكنيست) تلقائيا، ما يعني إجراء انتخابات عامة بعد 90 يوما، ستكون هي الرابعة في أقل من عامين.

المصدر: مكان