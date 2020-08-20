كاليفورنيا.. آلاف الأمريكيين يفرون من منازلهم بسبب الحرائق (فيديو)

واصلت فرق الإطفاء الأمريكية جهودها لإخماد مئات الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا، التي تشهد موجة حر تاريخية أجبرت الآلاف من سكانها على الفرار من منازلهم بسبب النيران المستعرة.

وأعلنت سلطات الولاية، أمس الأربعاء، أن ألسنة النيران التهمت أكثر من 20 ألف هكتار من المساحات الحرجية والزراعية والحضرية، حيث أتت الحرائق على أشجار وسيارات ومنازل.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال حاكم الولاية، غافين نيوسوم، الذي أعلن حالة الطوارئ لتسهيل رصد الأموال اللازمة للتعامل مع الأزمة: "نحن نكافح حاليا 367 حريقا".

If you are on I-80 headed towards Vacaville or Fairfield turn around !! #CaliforniaFires#CaliforniaWildfirespic.twitter.com/zUJtvnrNv2 — DaPrincess ♡ (@__princesslia__) August 20, 2020

وأضاف: "البرق ضرب 10849 مرة في كاليفورنيا خلال الساعات الـ72 الماضية والولاية تسجل معدلات حرارة قياسية عالميا".

واضطر آلاف السكان لإخلاء منازلهم الواقعة على بعد أميال قليلة شمال سان فرانسيسكو وجنوبها، حيث يستعر منذ يوم الاثنين حريقان هما من الأضخم التي يكافحها عناصر الإطفاء.

Over 10,000 lightning strikes in California in the last 72 hours and 367 fires currently burning.

Prayers for safety go out to all residents. 🙏🏻#CaliforniaFirespic.twitter.com/sQtfRDXqWq — JesusIsComingBack (@GoodShepherd316) August 20, 2020

ولم توفر ألسنة اللهب الطرقات، وأدت إلى انفجار أنابيب غاز في العديد من المساكن في بلدة فاكافيل، حيث اضطر السكان إلى الفرار من منازلهم على عجل، وبعضهم كانوا يرتدون ملابس النوم.

وأصيب عدد من الأشخاص بحروق أثناء محاولتهم الفرار.

المصدر: أ ف ب