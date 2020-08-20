مسؤول أمريكي سابق: ترامب كان مهتما بمقايضة بورتوريكو بغرينلاند

صرح المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مايلز تايلور، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مهتما في وقت سابق بمقايضة جزيرة بورتوريكو الأمريكية بغرينلاند.

وقال تايلور في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي": "خلال جولة في أغسطس 2018... قال ترامب بالفعل إنه يهتم بما إذا كان بوسعنا بيع بورتوريكو ومقايضتها بغرينلاند".

إقرأ المزيد

وأضاف المسؤول أن هذا الحديث لم يبد أنه على سبيل المزاح، وأن ترامب وصف بورتوريكو بأنها "مكان قذر يعيش فيه فقراء".

وكانت القائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي سابقا، إيلين ديوك، قد تحدثت في تصريحات صحفية عن رغبة ترامب في التخلص من بورتوريكو بعد إعصار مدمر ألحق أضرارا كبيرة في عام 2017.

وفي وقت لاحق صرح ترامب بأنه يود شراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، مما أثار توترات دبلوماسية بين واشنطن وكوبنهاغن، حيث اعتبرت الأخيرة فكرة الرئيس الأمريكي "سخيفة".

المصدر: نوفوستي