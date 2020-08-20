وزير خارجية فنزويلا يشبّه أحداث بيلاروس بما حدث في بلاده

قارن وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا بين الأحداث الأخيرة في بيلاروس وبين ما شهدته بلاده، مشيرا إلى أن تلك الأحداث "تتطور وفق سيناريو واحد".

واستقبل الوزير الفنزويلي سفير بيلاروس في كاراكاس، أوليغ بافيروف، لتقليده وساما حكوميا فنزويليا.

وقال الوزير إن "بيلاروس وفنزويلا تواجهان هجمات مماثلة، تتطور وفق سيناريو واحد"، مؤكدا دعم فنزويلا للسلطات البيلاروسية.

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يذكر أن بيلاروس تشهد احتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فيها. وتدعو المعارضة لإجراء انتخابات جديدة، بينما رفض العديد من الدول الغربية الاعتراف بفوز لوكاشينكو.

وفي فنزويلا أعلنت المعارضة عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي جرت في عام 2018 وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها، والتي فاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المعارضة في يناير 2019 رئيس البرلمان خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد. واعترف به بهذه الصفة عدد من الدول الغربية ودول المنطقة.

المصدر: نوفوستي