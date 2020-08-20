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تركيا تبدأ تطبيق العلاج المنزلي لمصابي كورونا

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تركيا تبدأ تطبيق العلاج المنزلي لمصابي كورونا
Reuters UMIT BEKTAS
الإجراءات الوقائية في تركيا - أرشيف
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده ستبدأ قريبا بتطبيق العلاج المنزلي لمصابي كورونا، وأن الأطباء سيتواصلون مع المرضى عبر نظام "التطبيب عن بعد".

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "4 شركات محلية بدأت بإنتاج أدوية مضادة لكورونا، وليست لدينا مشكلة في توريدها".

وأضاف، أن "تركيا أجرت 13 دراسة منفصلة حول لقاح مضاد لكورونا، 3 منها في مرحلة متقدمة".

واعتبر من يحاول وسم تركيا بـ"الفشل" في مكافحة كورونا، بأنه "إما لا يدرك خطر الوباء، أو يفضل نسيان ما يعرفه لأغراض سياسية".

وبخصوص تدابير مكافحة الفيروس، قال: "الأمر راجع إلينا جميعا للتحكم بزيادة إصابات كورونا، لا هوادة في استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة، كما أننا نتطلع إلى بدء التعليم بالمدارس في 21 سبتمبر".

وارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 233 ألفا و915، إثر تماثل 1002 مريض للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت وزارة الصحة 23 وفاة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و39.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 253 ألفا و108، إثر تشخيص 1303 حالات.

المصدر: "الأناضول"

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