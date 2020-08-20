تركيا تبدأ تطبيق العلاج المنزلي لمصابي كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده ستبدأ قريبا بتطبيق العلاج المنزلي لمصابي كورونا، وأن الأطباء سيتواصلون مع المرضى عبر نظام "التطبيب عن بعد".

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "4 شركات محلية بدأت بإنتاج أدوية مضادة لكورونا، وليست لدينا مشكلة في توريدها".

وأضاف، أن "تركيا أجرت 13 دراسة منفصلة حول لقاح مضاد لكورونا، 3 منها في مرحلة متقدمة".

COVID-19 hastalarıyla; poliklinikte, serviste, yoğun bakımda (vb) ilgilenen hekimler ve tüm sağlık çalışanlarıyla aile hekimleri, 1 Ağustos’tan itibaren 3 aylık zaman diliminde bir ek ödeme alacak. Diğer hekim ve sağlık çalışanları için de Ocak esas alınarak ek ödeme planlanıyor. pic.twitter.com/6vvR3mOyt1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

واعتبر من يحاول وسم تركيا بـ"الفشل" في مكافحة كورونا، بأنه "إما لا يدرك خطر الوباء، أو يفضل نسيان ما يعرفه لأغراض سياسية".

وبخصوص تدابير مكافحة الفيروس، قال: "الأمر راجع إلينا جميعا للتحكم بزيادة إصابات كورونا، لا هوادة في استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة، كما أننا نتطلع إلى بدء التعليم بالمدارس في 21 سبتمبر".

وارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 233 ألفا و915، إثر تماثل 1002 مريض للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت وزارة الصحة 23 وفاة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 6 آلاف و39.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس 253 ألفا و108، إثر تشخيص 1303 حالات.

Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/kGeQRyem79 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

المصدر: "الأناضول"