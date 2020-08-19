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زعيم المعارضة في مالي يعتزل السياسة بعد لقائه قادة التمرد

أخبار العالم

زعيم المعارضة في مالي يعتزل السياسة بعد لقائه قادة التمرد
AFP MICHELE CATTANI
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أعلن أمادو مايجا المتحدث باسم رجل الدين المتنفذ محمود ديكو الأربعاء أن ديكو، الشخصية الرئيسية في الحركة الاحتجاجية للمعارضة في مالي، يعتزم اعتزال السياسة.

وقال مايجا في أعقاب اجتماع ديكو مع قادة الانقلاب في مالي في وقت سابق من اليوم: "هو يريد الانسحاب (من الساحة السياسية)".

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وكانت مجموعة من العسكريين قد احتجزت الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا وكبار المسؤولين الحكوميين يوم الثلاثاء.

وأعلن المتمردون يوم الأربعاء عن خططهم لتشكيل حكومة مدنية انتقالية والتحضير لإجراء انتخابات جديدة، كما أعلن الرئيس كيتا استقالته من الرئاسة.

المصدر: رويترز

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