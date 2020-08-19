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كودلو يفاجأ بدعوة ترامب لمقاطعة "غوديير": عادة سياسة الإدارة هي "شراء أمريكا"

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كودلو يفاجأ بدعوة ترامب لمقاطعة
Reuters
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو
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بدا المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو مرتبكا عندما سئل بشأن دعوة دونالد ترامب لمقاطعة منتجات شركة "غوديير" للإطارات والمطاط، وأكد أنها تناقض النهج المعتاد للإدارة.

وقال كودلو عبر قناة "سي إن بي سي" اليوم الأربعاء، حينما سألته المقدمة عن دعوة ترامب للمقاطعة: "ماذا قال عن غوديير؟ أقصد أنني لا أعرف ذلك. ربما كان ينبغي علي.. من الصعب معرفة كل شيء".

وأضاف عندما أطلعته المقدمة على الموضوع: "بشكل عام، فإن الدعوة إلى مقاطعة شركة أمريكية كهذه تبدو تكتيكا غريبا بالنسبة لهذه الإدارة".

وتابع: "بشكل عام نحن بالتأكيد نشتري أمريكا، وهذه هي سياستنا لبعض الوقت.. يجب أن أسأل الرئيس عما كان يقصده في مسألة غوديير. لأكون صادقا معك، لم أر ذلك.. سأحاول أن أسأله بعد ظهر اليوم ".

وسبق أن نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابه في "تويتر" مفادها: "لا تشتروا إطارات غوديير، إنهم حظروا قبعات ماغا" في إشارة إلى شعار حملته الانتخابية "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" الذي يوضع على القبعات الحمراء التي يرتديها أنصاره.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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