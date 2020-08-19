موظفون بالأمم المتحدة يتهمونها بالعنصرية بعد طرحها استبيانا يتضمن كلمة "أصفر"

اتهم بعض الموظفين في الأمم المتحدة منظمتهم بالعنصرية، بعد أن طرحت استبيانا تضمن سؤالا حول كيفية تعريف أنفسهم ووضع كلمة "أصفر" بين الإجابات المحتملة.

وأُرسل "استبيان الأمم المتحدة عن العنصرية" لألوف من العاملين في المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني مع الاستبيان، أنه "يجري في إطار حملة الأمين العام أنطونيو غوتيريش للقضاء على العنصرية وتعزيز الكرامة".

وقال العديد من موظفي الأمم المتحدة، إن "السؤال الأول حول كيفية تعريف الموظفين بأنفسهم عكس في حد ذاته وجهة نظر غربية عنصرية تاريخية تجاه الآسيويين من خلال إدراج كلمة (أصفر) كخيار.. وتضمنت الفئات الأخرى المعروضة أسود وبنيّا وأبيض ومختلطا ومتعدد الأعراق وأي شيء آخر".

وجاء في الرسالة الإلكترونية المصاحبة: "هذا الاستبيان سيمدنا بالبيانات اللازمة لفهم عمق العنصرية داخل الأمم المتحدة".

وقال موظف بالمنظمة الدولية طلب عدم ذكر اسمه: "السؤال الأول كان مجنونا ومهينا بشدة ويصعب فهمه، كيف تمت الموافقة على طرحه في دراسة استقصائية في منظمة تتسم بالتنوع مثل الأمم المتحدة؟".

المصدر: "رويترز"