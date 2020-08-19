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ماكرون: فرنسا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات إفريقية لإيجاد حل في مالي

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ماكرون: فرنسا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات إفريقية لإيجاد حل في مالي
AFP
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي لإيجاد حل للأزمة في مالي.

وكتب ماكرون في عدة تغريدات على موقع تويتر: "فرنسا والاتحاد الأوروبي يعملان جنبا إلى جنب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي لإيجاد حل للأزمة في مالي. السلام والاستقرار والديمقراطية أولويتنا".

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وكتب في تغريدة أخرى: "تعمل فرنسا وشركاؤها في مالي والمنطقة من أجل سلامة سكان منطقة الساحل، وبناء على طلب دول الساحل. هذا هو معنى التحالف من أجل الساحل الذي تم تشكيله في قمة باو".

وعن المواطنين الفرنسيين في مالي، كتب ماكرون: "نحن حريصون للغاية على سلامة مواطنينا في مالي"، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الدفاع أن يفعل كل ما في وسعه في هذا الاتجاه.

المصدر: وكالات

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