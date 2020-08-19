تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية فوق 3 مناطق حول الصين (صور)

نشر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر صورا لقاذفات استراتيجية أمريكية، تحلق فوق عدة مناطق حول الصين، في "مشهد مبهر"، حسب وصفه.

وكتب إسبر على "تويتر" يوم الأربعاء: "تقوم طائرات أمريكية بمهام فوق عدة مناطق تشمل بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي والمحيط الهندي".

وأعاد وزير الدفاع الأمريكي نشر صور لحساب القوات الجوية في المحيط الهادئ تشمل صورا لمقاتلات أمريكية في المحيط الهادئ والمحيط الهندي تحلق بالتزامن مع تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية طراز "بي - 1" و"بي - 2".

Missions in the South China Sea, East China Sea, and Indian Ocean took place with bombers that originated from the continental U.S., Guam, and Diego Garcia. Impressive, @PACAF. https://t.co/QfVF8e9EmG — Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 19, 2020

وقال الموقع الرسمي لقيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ، إن مجموعات من القوات الجوية الأمريكية والبحرية ومشاة البحرية شاركت في تدريبات عسكرية كبيرة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية يوم الثلاثاء.

ولفت الموقع إلى أن الطائرات المشاركة تضم 4 قاذفات "بي - 1 بي"، وقاذفتي "بي - 2" و4 قاذفات "إف - 15 سي".

وتجري الولايات المتحدة الأمريكية من حين لآخر تدريبات جوية كبيرة لطمأنة حلفائها في المنطقة.

المصدر: وكالات