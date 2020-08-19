نيجيريا.. مسلحون يحتجزون مئات المدنيين شمال شرق البلاد

قالت مصادر محلية وأمنية في شمال شرق نيجيريا إن مقاتلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولية الإسلامية في غرب إفريقيا"، اجتاحوا بلدة في منطقة بحيرة تشاد واحتجزوا مئات المدنيين رهائن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن باباكورا كولو زعيم قوة رديفة مدنية في المنطقة قوله إن "إرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا سيطروا على بلدة كوكاوا مساء الثلاثاء واحتجزوا مئات المدنيين رهائن".

وروى زعيم محلي كان بين المخطوفين وتمكن من الفرار، أن سكان البلدة سبق وعادوا في مطلع أغسطس إلى المدينة على أمل أن يتمكنوا أخيرا من زراعة أراضيهم "لكن انتهى بهم الأمر بأيدي المسلحين".

وأضاف: "لا نعرف ما سيفعلون بهم، لكن نأمل ألا يلحقون بهم الأذى".

وأكد مصدر أمني وقوع الهجوم، مشيرا إلى أنه تم استقدام طائرات حربية من مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو "لتسوية الوضع".

وتقع بلدة كوكاوا قرب مدينة باغا الكبرى على ضفاف بحيرة تشاد، في منطقة يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" الذي انشق عن حركة "بوكو حرام" عام 2016، وبايع تنظيم "داعش".

ومنذ 2009 قتل أكثر من 36 ألف شخص بأعمال العنف في نيجيريا، ولا يزال أكثر من مليوني شخص نازحين.

وأدت الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في شمال شرق البلاد إلى تدهور الأوضاع المعيشية، حيث بات 80% من سكان 3 ولايات أكثر تضررا يعولون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

المصدر: أ ف ب