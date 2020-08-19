بنك جنوب السودان المركزي: احتياطيات النقد الأجنبي نفدت

قال بنك جنوب السودان المركزي، اليوم الأربعاء، إن احتياطياته من النقد الأجنبي نفدت ولم يعد بمقدوره وقف الانخفاض في قيمة العملة المحلية.

وصرح دانييل كيش بوش النائب الثاني لمحافظ بنك جنوب السودان المركزي، بأن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي نفدت ولم يعد بمقدورها وقف الانخفاض في قيمة الجنيه.

وأضاف بوش خلال مؤتمر صحفي "من الصعب علينا في الوقت الحالي وقف الزيادة الفائقة السرعة في سعر الصرف لأنه ليست لدينا مصادر".

وتابع قائلا: "ليست لدينا احتياطيات".

المصدر: رويترز