النرويج تفرض العزل الصحي على القادمين من بعض الدول الأوروبية

أعلنت النرويج عن فرض العزل الصحي على جميع القادمين من بريطانيا والنمسا واليونان وإيرلندا، بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تلك الدول.

وأشارت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن العزل الصحي سيفرض على القادمين لمدة 10 أيام، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من 22 أغسطس الجاري.

وأضافت أن تلك القيود ستطال أيضا القادمين من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد رفع وتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في وقت سابق لمنع انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز