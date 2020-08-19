بيلاروس تعزز قواتها على الحدود مع بولندا وليتوانيا

أمر وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين بتعزيز قوات بلاده على الحدود مع بولندا وليتوانيا بصواريخ تكتيكية وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الأربعاء: "في إطار تنفيذ الأمر الرئاسي، أمر وزير الدفاع اللواء فيكتور خرينين بإعداد مقترحات لتنفيذ التدابير من قبل التشكيلات والوحدات العسكرية التابعة لقيادة العمليات الغربية حول إعداد عمليات الدفاع وتسييرها في اتجاه غرودنو التكتيكي، وتعزيز القيادة الغربية بكتيبة من صواريخ توتشكا وكتيبة من راجمات الصواريخ "بولونيز"، ومجموعة من طائرات مسيرة، وأنظمة دفاع جوي، ووسائل استطلاع وحرب إلكترونية".

ومقاطعة غرودنو البيلاروسية تقع في غرب البلاد، وتحد بولندا في الغرب، وليتوانيا في الشمال.

وصدر قرار تعزيز القوات، في أعقاب اجتماع مجلس الأمن البيلاروسي برئاسة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أمر خلاله بتفعيل إعداد القوات لأداء مهامها بحماية حدود البلاد، مع التركيز على الجبهة الغربية.

المصدر: وكالات